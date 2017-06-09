Открытие пляжей в Омске перенесли из-за высокого уровня воды в Иртыше

Городские пляжи откроются после спада уровня воды в Иртыше, сообщает пресс-служба администрации Омска. Первоначально открытие пляжей было запланировано на 1 июня. Теперь, по прогнозам специалистов, оно должно состояться не ранее второй декады первого летнего месяца.

Открытию городских пляжей будет предшествовать их техническое освидетельствование комиссией ГИМС МЧС России по Омской области. Вряд ли стоит ожидать того, что Роспотребнадзор позволит купаться Иртыше. Специалисты надзорного ведомства уже более десяти лет не рекомендуют омичам заходить в реку.