"Носки и сланцы": омичи рассказали о выговорах за дресс-код в жару
Общество  •  28 июня 2017, 09:04, последнее обновление 28 июня 2017, 09:39  •  печать

"Носки и сланцы": омичи рассказали о выговорах за дресс-код в жару

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У омичей узнали, как они относятся к дресс-коду в офисе в жаркую погоду и раздражают ли их коллеги в сланцах и откровенных нарядах.

Сайт по поиску работы "Зарплата.ру" опросил 968 омичей и выяснил, как они относятся к дресс-коду в жаркую погоду. Выяснилось, 64 % опрошенных ходят на работу в повседневной одежде, так как в компании нет строгих правил дресс-кода. У 23 % омичей на работе вообще нет запретов, касающихся внешнего вида, а 10 % соблюдают строгий дресс-код и носят исключительно деловую одежду.

При этом каждый одиннадцатый опрошенный признался, что хотя бы раз получал замечание от руководства из-за своего внешнего вида. Мужчины, например, получали выговор из-за бороды, шорт, несоответствующих брюк, а также неподходящих носков. "Яркие цвета одежды, отсутствие формы, рваные джинсы - такие причины замечаний перечисляют жительницы Омска", - отмечается в исследовании.

Между тем сами омичи отметили, что не любят, когда коллеги приходят на работу в мятой или грязной одежде. Трети опрошенных неприятно видеть откровенные наряды сотрудниц: глубокое декольте, короткие юбки и шорты, торчащее нижнее белье. 25 % омичей признались, что им не нравятся странные сочетания в одежде коллег: носки и сланцы, платье и кроссовки, спортивные штаны и туфли. И только 3 % омичей заявили, что им совсем безразлично, как выглядят в офисе их коллеги.

Теги  •  #дресс-код #исследование #одежда #опрос #офис

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