Мэр Омска назвал свою работу на посту "противоречивым периодом"

На сегодняшнем заседании Омского городского совета мэр Вячеслав Двораковский отчитался о работе администрации города в 2016 году. Также градоначальник подвёл итоги последних пяти лет.



- Это был противоречивый период, - констатировал Двораковский. - Своё влияние оказали внешние факторы и макроэкономические показатели. Однако нам удалось удержать ситуацию и полностью выполнить социальные обязательства.



По мнению мэра, за последние пять лет качественно изменилась городская среда. Только в рамках подготовки города к 300-летнему юбилею в неё было вложено 10 млрд рублей. На расселение ветхого и аварийного жилья было направлено более 4 млрд рублей. "Ставка на собственное строительство жилья полностью себя оправдала, - сказал Вячеслав Двораковский. - Сэкономить удалось около 1 млрд бюджетных средств. При этом стоимость квадратного метра построенного жилья составила 30,9 тыс. рублей".



Также градоначальник рассказал депутатам о развитии новых микрорайонов "Рябиновка" и "Амурский-2".