Мэрии Омска могут разрешить продать имущество ПАТП для сохранения стоимости проезда
Экономика  •  27 июня 2017, 13:29, последнее обновление 27 июня 2017, 13:34  •  печать

Мэрии Омска могут разрешить продать имущество ПАТП для сохранения стоимости проезда

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На торги предлагается выставить имущество, которое не приносит доходов.

На заседании комитета городского совета по экономическому развитию рассматривался вопрос расширения программы приватизации на 2017 год. Мэрия Омска предлагает выставить на торги, помимо прочего, помещения бывшего троллейбусного дело на улице Ватутина и территории бывшего ПАТП-1 на улице 10 лет Октября. Эти объекты находятся в аварийном состоянии, не приносят прибыли, а наоборот, требуют средств на содержание. Имущество оценили в 200 млн руб., которые мэрия планирует направить на сдерживание роста цены проезда в общественном транспорте.

Администрация предлагает средства от реализации направить на компенсацию ПАТП недополученных доходов и на обновление подвижного состава. Хочу отметить, что обновление подвижного состава не запланировано в бюджете ни на 2017, ни на 2018 год. А в связи с тем, что его износ уже более 95 %, - это уже жизненная необходимость, - сообщил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко.

Ранее депутаты отказались включить эти объекты в программу приватизации, но вопрос вернули на рассмотрение в комитет. Теперь члены комитета всё же рекомендовали одобрить соответствующее решение, но перед этим осмотреть предлагаемое к продаже имущество ПАТП.

На муниципальный транспорт необходимо 500 млн. И департамент финансов не может внести изменения в бюджет, потому что новых поступлений пока не предвидится. Поэтому, чтобы дать возможность получить хоть какой-то доход в бюджет от программы приватизации, нам её нужно сначала принять, - выступил председатель комитета Николай Чираков.

Отметим, что данный вопрос будет рассмотрен на следующем пленарном заседании Омского городского совета.

Теги  •  #Алексей Мартыненко #Горсовет #департамент транспорта #Николай Чираков #общественный транспорт #приватизация

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Комментарии
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Владимир Святой  •  27 июня 2017, 15:09

Я так понимаю продажа коммунального имущества сдержит рост стоимости тарифов в транспорте на какой то срок, но далее цена билета все равно увеличиться, а земельку уже не вернешь.

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