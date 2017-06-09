Работодатели Омской области задолжали более 10 млн рублей

Омскстат опубликовал данные о просроченной задолженности по заработной плате на 1 июня 2017 года. В Омской области работодатели задолжали своим сотрудникам 10,1 млн рублей. По сравнению с маем задолженность увеличилась на 3,6 млн рублей.

В среднем на одного работника приходится 50,8 тыс. рублей задолженности. В сфере обрабатывающих производств сумма долга по зарплате увеличилась в 2,1 раза (80,1 тыс. рублей на одного сотрудника). Задолженность за последний месяц не увеличилась только в сфере образования – здесь, как и в мае, приходится 54,5 тыс. рублей от суммы долга на одного сотрудника.