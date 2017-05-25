Омичи стали чаще разводиться и меньше рожать

В Омской области наметилась негативная тенденция. За три месяца 2017 года из региона уехало более тысячи человек, тогда как за аналогичный период прошлого года таковых было чуть менее 290 человек.

Растёт и количество разводов. По данным Омскстата, в январе – марте 2017-го в регионе узы Гименея разорвали 2109 пар (в январе – марте 2016-го – 2075). В Прииртышье снижается и рождаемость. За три месяца этого года в области родилось 5667 малышей, это на 877 человек меньше, чем в прошлом году. Хотя количество браков растёт. Таковых заключено 2474 (против 2383 в 2016 году).

Вместе с тем, возросла смертность. В первую очередь из-за болезней системы кровообращения. От этого недуга в 2017 году умерло 3195 омичей (в 2016-м – 2680). Вторую строчку в списке основных причин смертности занимают онкологические заболевания – 984 человека (в 2016-м – 1006), на третьем месте – внешние причины (несчастные случаи, ДТП, убийства) – 483 человека (в 2016-м – 503).