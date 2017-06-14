Подорожавшие фрукты и овощи подняли прожиточный минимум в Омске

Сегодня, 14 июня, на очередном заседании регионального кабинета министров был принят новый прожиточный минимум на I квартал 2017 года. В расчёте на душу населения он составит 8712 руб. против ныне действующих 8442 руб. Данная мера связана с ростом средних потребительских цен на ряд товаров, входящих в потребительскую корзину: виноград, помидоры, яблоки, сливочное масло.

- В итоге стоимость набора продуктов питания увеличилась в среднем на 2,9 процента. Возросла стоимость непродовольственных товаров, увеличился объём обязательных платежей и сборов. В результате величина прожиточного минимума за I квартал возросла по сравнению с последним кварталом прошлого года в среднем на 3,2 процента или 270 рублей, - говорится в сообщении областного правительства.