С омских улиц вывезли 40 тысяч тонн грязи
Общество  •  27 июня 2017, 10:54  •  печать

С омских улиц вывезли 40 тысяч тонн грязи

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Управление дорожного хозяйства и благоустройства отчиталось о проделанной работе.

Ежедневно по поручению мэра города Вячеслава Двораковского дорожники выполняют работы по летнему содержанию объектов улично-дорожной сети. Прибордюрная часть дорог регулярно очищается от пыли. Также проводится срезка грунта с обочин.

К настоящему моменту на специализированные полигоны было вывезено около 40 тыс. тонн пыли и грязи.  Также проводится вывоз мусора с несанкционированных свалок и мест общего пользования.

По состоянию на 27 июня вывезено 120 тыс. кубометров твёрдых бытовых отходов. В этом сотрудникам учреждения помогает новая техника, приобретённая в этом году. Для уборки используются мощные самосвалы и дорожные пылесосы.

Теги  •  #грязь #дороги #мусор #пыль #свалка #уборка

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