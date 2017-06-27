С омских улиц вывезли 40 тысяч тонн грязи

Ежедневно по поручению мэра города Вячеслава Двораковского дорожники выполняют работы по летнему содержанию объектов улично-дорожной сети. Прибордюрная часть дорог регулярно очищается от пыли. Также проводится срезка грунта с обочин.

К настоящему моменту на специализированные полигоны было вывезено около 40 тыс. тонн пыли и грязи. Также проводится вывоз мусора с несанкционированных свалок и мест общего пользования.

По состоянию на 27 июня вывезено 120 тыс. кубометров твёрдых бытовых отходов. В этом сотрудникам учреждения помогает новая техника, приобретённая в этом году. Для уборки используются мощные самосвалы и дорожные пылесосы.