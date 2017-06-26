Омские дорожники винят водителей и природу в том, что начал разрушаться новый асфальт

На ул. 22-го Декабря после укладки первого слоя асфальтобетонного покрытия вдоль кромки образовались просадки. Эксперты выяснили, что причина дефекта в переувлажнённом основании дороги и интенсивном грузопотоке.

Сегодня, 26 июня, специалисты регионального Минстроя совместно с коллегами из других ведомств провели выездное рабочее совещание на объекте по ул. 22-го Декабря, где ДРСУ № 2 проводит ремонтные работы. Напомним, в соцсетях омичи жаловались на то, что только что уложенный здесь асфальт начал разрушаться.

Как сообщили в главном строительном ведомстве региона, после укладки первого слоя асфальтобетонного покрытия вдоль кромки образовались просадки. Но вины подрядной организации в этом нет. Применяемые материалы и объём выполненных работ соответствуют контракту. Причиной возникновения дефектов стало переувлажнённое основание и интенсивный грузопоток.

- Сегодня подрядная организация произвела вскрытие дорожного полотна в четырёх местах. Цель - укрепить основание щебнем, а затем повторно уложить асфальтобетонное покрытие, - добавляют в Минстрое. - Работы планируется выполнить в течение двух дней. После проверки качества будет уложен верхний слой. Кроме того, во избежание повторного разрушения полотна прорабатывается вопрос обеспечения водоотвода на данном участке дороги.

Фото: www.omskportal.ru