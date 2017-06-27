Омские дорожники продолжают бить рекорды по сроку ремонта магистралей

За сутки удалось заасфальтировать 55 000 квадратных метров площади дорожного покрытия. Это самый большой суточный объём работ, выполненный в этом году.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, первый слой уложен на площади 44 000 квадратных метров, второй - на площади почти 11 000 квадратных метров. Причём две трети работы выполнено в вечернее и ночное время.

Большой объём работ выполнен на улицах 22-го Апреля, 22-го Декабря, Нефтезаводской, 33-й Северной, Гашека, Госпитальной и 2-й Восточной, на круговой развязке у Ленинградского моста и подходах к нему. Как и прежде, качество работ контролируется. Так, например, на улице 22-го Декабря ряд небольших участков подрядчик вынужден был переделывать.