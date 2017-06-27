Омские дорожники продолжают бить рекорды по сроку ремонта магистралей
Общество  •  27 июня 2017, 10:03  •  печать

Омские дорожники продолжают бить рекорды по сроку ремонта магистралей

Автор:

За сутки удалось заасфальтировать 55 000 квадратных метров площади дорожного покрытия. Это самый большой суточный объём работ, выполненный в этом году.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, первый слой уложен на площади 44 000 квадратных метров, второй - на площади почти 11 000 квадратных метров. Причём две трети работы выполнено в вечернее и ночное время.

Большой объём работ выполнен на улицах 22-го Апреля, 22-го Декабря, Нефтезаводской, 33-й Северной, Гашека, Госпитальной и 2-й Восточной, на круговой развязке у Ленинградского моста и подходах к нему. Как и прежде, качество работ контролируется. Так, например, на улице 22-го Декабря ряд небольших участков подрядчик вынужден был переделывать.

Теги  •  #дороги #рекорд #ремонт #срок

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Алёна Ярошевич  •  27 июня 2017, 10:32

Такие достижения не могут быть гордостью и заслугой: просто гонят объемы и осваивают выделенные средства. Пусть бы соревновались в сроке службы новых дорог, ждать-то у нас не долго. Год-другой и останется лидер.

Ответить
Последние новости
В Омске закрыли уголовное дело в отношении омича, убившего жену и падчерицу  •  сегодня, 15:19  •   1
Константин Подбельский вернулся в омский SIM  •  сегодня, 13:55
Мэрии Омска могут разрешить продать имущество ПАТП для сохранения стоимости проезда  •  сегодня, 13:29  •   1
В Омске пройдёт фестиваль военно-патриотической песни  •  сегодня, 13:18
В Омской области водитель на ВАЗе опрокинулся в кювет и погиб  •  сегодня, 12:41
В Омске на улице Богдана Хмельницкого нашли сбежавших из дома трёхлетних детей  •  сегодня, 12:26  •   2
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400