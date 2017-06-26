Более двухсот омских отцов получили материнский капитал

Как сообщает пресс-служба Омского отделения Пенсионного фонда России, в регионе более 200 мужчин являются владельцами сертификатов на материнский (семейный) капитал. В 2017 году его размер превысил 453 тыс. руб.
В Пенсионном фонде добавляют, что обычно сертификат получает мать детей, но если отец - единственный усыновитель второго или последующего ребёнка, либо в силу каких-то жизненных обстоятельств ему перешло право от матери на капитал, он становится владельцем сертификата.
Надо же как много таких отцов. Это же получается матери умерли или лишены родительских прав.