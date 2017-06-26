Более двухсот омских отцов получили материнский капитал

Стать обладателем сертификата могут не только мамы. Закон в ряде случаев позволяет получить его и отцам семейства.

Как сообщает пресс-служба Омского отделения Пенсионного фонда России, в регионе более 200 мужчин являются владельцами сертификатов на материнский (семейный) капитал. В 2017 году его размер превысил 453 тыс. руб.

В Пенсионном фонде добавляют, что обычно сертификат получает мать детей, но если отец - единственный усыновитель второго или последующего ребёнка, либо в силу каких-то жизненных обстоятельств ему перешло право от матери на капитал, он становится владельцем сертификата.