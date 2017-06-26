Омский силач Шивляков установил новый мировой рекорд в День города в Новосибирске
Спорт  •  26 июня 2017, 15:17, последнее обновление 26 июня 2017, 15:43  •  печать

Омский силач Шивляков установил новый мировой рекорд в День города в Новосибирске

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Омичи оказались самыми сильными на очередном турнире по силовому экстриму.

25 июня в Новосибирске состоялся второй этап чемпионата России по силовому экстриму - 2017, приуроченный к 124-й годовщине города. Именитый омский стронгмен Михаил Шивляков и белорус Дмитрий Белайц установили мировой рекорд в буксировке трактора BELARUS 3522 весом 20 тонн. Для этого атлеты использовали технику "арм-овер-арм", где практически вся нагрузка идёт на руки. Ещё один наш земляк, Евгений Марков стал победителем второго этапа чемпионата России по силовому экстриму.

Напомним, что это уже второй мировой рекорд, установленный за последние две недели Шивляковым и белорусом Белайцем. 12 июня спортсмены поставили рекорд в Красноярске, отбуксировав 8,5-тонный трактор на 9,5 метров за 39 секунд.

Теги  •  #видео #Михаил Шивляков #Новосибирск #рекорд

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