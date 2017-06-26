В Омскую область приедут молодые казаки
Общество  •  26 июня 2017, 17:06, последнее обновление 26 июня 2017, 17:09  •  печать

В Омскую область приедут молодые казаки

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В Омске пройдёт второй межрегиональный слёт "Казачья молодёжь Сибири".

Молодые казаки в Омске в рамках межрегионального слёта будут соревноваться в "казачьих" и военно-прикладных видах подготовки, а также сдадут нормативы комплекса ГТО, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Слёт "Казачья молодёжь Сибири" пройдёт с 29 июня по 2 июля. В Омск приедут представители девяти отдельских казачьих обществ. Шесть команд представляют Сибирский федеральный округ, три - Уральский федеральный округ. Форум соберёт 200 человек.

29 июня молодые казаки возложат цветы к мемориалу в Парке Победы и почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны. В главном управлении региональной безопасности Омской области рассчитывают, что слёт позволит показать методы совершенствования работы по военно-патриотическому воспитанию казачьей молодёжи.

Первый слёт молодых казаков Сибири прошёл в прошлом году в Новосибирске.

Теги  •  #казаки #слет

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