Под Омском в Иртыше обнаружили нефтяное пятно
Общество  •  26 июня 2017, 12:50, последнее обновление 26 июня 2017, 13:54  •  печать

Под Омском в Иртыше обнаружили нефтяное пятно

Автор:

Виновник загрязнения пока не установлен, однако эксперты считают, что разлив нефтепродуктов не угрожает безопасности водного объекта.

26 июня службой Омского речпорта на окраине Омска в Иртыше вниз по течению обнаружено пятно нефтепродуктов. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии России. В настоящее время специалисты Росприроднадзора по Омской области пытаются установить источник загрязнения.

По предварительным данным, объём попавших в реку нефтепродуктов незначителен и не представляет серьёзной экологической угрозы для водного объекта и систем водоснабжения населённых пунктов, расположенных ниже по течению. Эксперты взяли пробы воды в Иртыше и отправили их на анализ в региональный Центр мониторинга. Контрольные замеры будут также проведены в 30 км ниже по течению от Омска.

Теги  •  #разлив нефти #Росприроднадзор

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Анатолий Воробьёв  •  26 июня 2017, 15:57

Знали бы вы, в каком ужасном состоянии находится наш речной флот. Утечки постоянные. То, что кто-то заметил одно пятно - это случайность. Таких пятен десятки

Ответить
Сергей Власов  •  26 июня 2017, 15:02

Расследование нужно проводить по каждому такому обязательно. Загрязнения опасны в любых количествах.

Ответить
Егор Батрудин  •  26 июня 2017, 14:38

Нефть не угрожает экологии? Вот это новости! А если бы угрожала пришлось завести уголовное дело и найти виноватых.

Ответить
Последние новости
Самолёты из Омска в Новосибирск будут летать по "рваному" графику  •  сегодня, 17:43
В Омской области бык забодал пастуха  •  сегодня, 17:25
В Омске 4-летний ребёнок забрался на подоконник и выпал из окна  •  сегодня, 16:22  •   3
Прохожие украли у омича мобильный после просьбы одолжить деньги на проезд  •  сегодня, 15:51  •   1
В Омске концентрация аммиака в воздухе превышена в семь раз  •  сегодня, 15:42
Сотрудники Росгвардии поймали двух пьяных омичей, напавших с ножами на прохожих  •  сегодня, 15:26
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400