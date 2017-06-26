Под Омском в Иртыше обнаружили нефтяное пятно

26 июня службой Омского речпорта на окраине Омска в Иртыше вниз по течению обнаружено пятно нефтепродуктов. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии России. В настоящее время специалисты Росприроднадзора по Омской области пытаются установить источник загрязнения.
По предварительным данным, объём попавших в реку нефтепродуктов незначителен и не представляет серьёзной экологической угрозы для водного объекта и систем водоснабжения населённых пунктов, расположенных ниже по течению. Эксперты взяли пробы воды в Иртыше и отправили их на анализ в региональный Центр мониторинга. Контрольные замеры будут также проведены в 30 км ниже по течению от Омска.
Знали бы вы, в каком ужасном состоянии находится наш речной флот. Утечки постоянные. То, что кто-то заметил одно пятно - это случайность. Таких пятен десятки
Расследование нужно проводить по каждому такому обязательно. Загрязнения опасны в любых количествах.
Нефть не угрожает экологии? Вот это новости! А если бы угрожала пришлось завести уголовное дело и найти виноватых.