Омская компания заплатит 600 тысяч рублей за гибель сотрудника

Мужчина на высоте трёх метров выполнял работы по монтажу провода и устанавливал рубильник. Приставная лестница пошатнулась, и монтажник упал вниз.

Несчастный случай с гибелью работника ООО "Визир Электросервис" произошёл в мае прошлого года. Мужчина, находясь на высоте 3,8 м, выполнял работы по монтажу провода и установке рубильника. При движении по приставной лестнице сорвался вниз и упал. Выжить после полученных травм монтажнику не удалось, он погиб.

- В связи с тем, что работодателем не были обеспечены безопасные условия труда, а именно рабочее место не было оборудовано страховочной системой, мать погибшего обратилась в суд с иском к ООО "Визир электросервис" о компенсации морального вреда. Прокурор, давая заключение по делу, поддержал исковые требования матери, - сообщили в прокуратуре.

Суд постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. руб. Предприниматель попытался обжаловать это решение в апелляционном порядке, ссылаясь на то, что сумма морального вреда завышена, а работник сам виноват в произошедшем. Но апелляционная инстанция не приняла эти доводы.