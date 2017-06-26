Омская компания заплатит 600 тысяч рублей за гибель сотрудника
Общество  •  26 июня 2017, 11:00  •  печать

Омская компания заплатит 600 тысяч рублей за гибель сотрудника

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Мужчина на высоте трёх метров выполнял работы по монтажу провода и устанавливал рубильник. Приставная лестница пошатнулась, и монтажник упал вниз.

Несчастный случай с гибелью работника ООО "Визир Электросервис" произошёл в мае прошлого года. Мужчина, находясь на высоте 3,8 м, выполнял работы по монтажу провода и установке рубильника. При движении по приставной лестнице сорвался вниз и упал. Выжить после полученных травм монтажнику не удалось, он погиб.

- В связи с тем, что работодателем не были обеспечены безопасные условия труда, а именно рабочее место не было оборудовано страховочной системой, мать погибшего обратилась в суд с иском к ООО "Визир электросервис" о компенсации морального вреда. Прокурор, давая заключение по делу, поддержал исковые требования матери, - сообщили в прокуратуре.

Суд постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. руб. Предприниматель попытался обжаловать это решение в апелляционном порядке, ссылаясь на то, что сумма морального вреда завышена, а работник сам виноват в произошедшем. Но апелляционная инстанция не приняла эти доводы.

Теги  •  #моральный вред #несчастный случай #прокуратура #суд

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Комментарии
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Лена Головина  •  26 июня 2017, 11:08

Охрану труда никто не отменял на производстве, но часто она нарушается как начальством, так и самим работником. Высота вроде небольшая, а крепления должны были быть, раз суд признал иск матери.

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