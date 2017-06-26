Омским байкерам запретят гонять ночью по Левому берегу

Департамент транспорта администрации Омска объявил аукционы на установку 316 дорожных знаков на общую сумму 2,64 млн рублей. Согласно данным сайта единой информационной системы в сфере закупок, будут установлены знаки "Пешеходный переход", "Дети" и "Ограничение максимальной скорости". Также появятся дорожные знаки, обозначающие начало и конец велопешеходной дорожки с совмещённым движением, и знаки, предупреждающие о работе эвакуатора. Последние появятся на ул. 10 лет Октября - ул. М. Жукова и на ул. 10 лет Октября - ул. Слободская, на ул. Красногвардейской, 67, 59, 22 и 14, Гагарина, 36, и ул. Красина, 8.

Кроме этого, на Левом берегу появится знак "Движение мотоциклов запрещено". Запрет будет действовать с 23:00 до 6:00. Вероятно, причиной стал чрезмерный шум, раздражающий местных жителей. Соответствующие дорожные знаки появятся на ул. Конева от 3-й Енисейской до 70 лет Октября, на участке от пр. Комарова до ул. Ватутина, а также на бульваре Архитекторов от пр. Комарова до ул. Ватутина.

Аукционы пройдут 10 июля, на установку дорожных знаков отводится 30 дней с момента подписания контракта.