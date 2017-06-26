Омским байкерам запретят гонять ночью по Левому берегу
Общество  •  26 июня 2017, 10:44, последнее обновление 26 июня 2017, 15:50  •  печать

Омским байкерам запретят гонять ночью по Левому берегу

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Соответствующие дорожные знаки появятся на улице Конева, Ватутина, Комарова и Бульваре Архитекторов.

Департамент транспорта администрации Омска объявил аукционы на установку 316 дорожных знаков на общую сумму 2,64 млн рублей. Согласно данным сайта единой информационной системы в сфере закупок, будут установлены знаки "Пешеходный переход", "Дети" и "Ограничение максимальной скорости". Также появятся дорожные знаки, обозначающие начало и конец велопешеходной дорожки с совмещённым движением, и знаки, предупреждающие о работе эвакуатора. Последние появятся на ул. 10 лет Октября - ул. М. Жукова и на ул. 10 лет Октября - ул. Слободская, на ул. Красногвардейской, 67, 59, 22 и 14, Гагарина, 36, и ул. Красина, 8.

Кроме этого, на Левом берегу появится знак "Движение мотоциклов запрещено". Запрет будет действовать с 23:00 до 6:00. Вероятно, причиной стал чрезмерный шум, раздражающий местных жителей. Соответствующие дорожные знаки появятся на ул. Конева от 3-й Енисейской до 70 лет Октября, на участке от пр. Комарова до ул. Ватутина, а также на бульваре Архитекторов от пр. Комарова до ул. Ватутина.

Аукционы пройдут 10 июля, на установку дорожных знаков отводится 30 дней с момента подписания контракта.

Теги  •  #байкер #Левый берег

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Комментарии
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Александр Широков  •  26 июня 2017, 15:37

Журналюшки,вот скажите мне,нахер вы к этой новости прицепили фото мотокроссменов?
Какая связь с ездой в городе?

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