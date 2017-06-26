В Омске установили все запланированные светофоры

В Омске включены в работу новые светофоры, установленные на проспекте Королёва и на перекрёстке улиц Лермонтова и Куйбышева.

В районе поликлиники № 4 на проспекте Королёва появился новый светофор, оборудованный кнопками вызова пешеходной фазы. После нажатия на них максимальное время ожидания зелёного сигнала для пешеходов составляет 44 секунды. При отсутствии пешеходов зелёный сигнал будет работать непрерывно для транспорта, движущегося по проспекту Королёва.

Поскольку пешеходный переход расположен по маршруту следования учащихся школы № 61 и техникума строительства и лесного хозяйства, появление светофора позволит обеспечить безопасность дорожного движения на этом участке.

Также на перекрёстке улиц Лермонтова и Куйбышева организовано три фазы светофорного цикла. Для пешеходов выделана отдельная фаза. Продолжительность каждой фазы рассчитана на основе мониторинга транспортных и пешеходных потоков.

- Мероприятия по установке новых светофорных объектов проводятся с целью обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов, - прокомментировал директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко. - Специалистами департамента транспорта будет проведено обследование дорожных условий на указанных участках для оценки эффективности выполненных работ. При необходимости режим работы светофоров будет дополнительно откорректирован.

Омичей просят быть внимательнее при движении через указанные дорожные участки и соблюдать требования сигналов светофоров.