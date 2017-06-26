В Омскую область переселилось четыре тысячи соотечественников
Общество  •  26 июня 2017, 11:24, последнее обновление 26 июня 2017, 11:27  •  печать

В Омскую область переселилось четыре тысячи соотечественников

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Прибывших в регион консультируют по вопросам трудоустройства и миграционного законодательства.

В 2016 году на постоянное место жительства в Омскую область переселилось 4 тыс. соотечественников, сообщает пресс-служба регионального правительства. Всего за время действия региональной программы в Омскую область переехало жить 27 тыс. человек.

В областной службе занятости для соотечественников оказывают консультативную помощь. Переселенцы могут получить ответы на вопросы трудоустройства и миграционного законодательства. В профильных семинарах принимают участие представители Минтруда, Минздрава, Минстроя, Территориального фонда обязательного медицинского страхования, Омской таможни, ГИБДД, УМВД, Пенсионного фонда и Налоговой инспекции.

Теги  •  #переселение #соотечественники

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