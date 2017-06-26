В Омске пьяный пассажир маршрутки ударил водителя по голове бутылкой водки
Происшествия  •  26 июня 2017, 10:23, последнее обновление 26 июня 2017, 11:13  •  печать

В Омске пьяный пассажир маршрутки ударил водителя по голове бутылкой водки

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Инцидент произошёл накануне на остановке 19-я Рабочая. Водителя увезли в больницу.

Вчера, 25 июня, на остановке 19-я Рабочая пьяный пассажир маршрутки № 903 устроил дебош. Об этом пишут очевидцы в паблике "Омск Live".

По словам пассажиров, сначала нетрезвый мужчина начал требовать у водителя сдачу с оплаты за проезд. Деньги он получил, но на этом не успокоился и решил ударить водителя с размаху по голове пакетом, в котором находилась бутылка водки.

 

Осколки от бутылки разлетелись по всему салону, перепугав пассажиров, среди которых находились дети. Отметим, что даже после акта агрессии пьяный пассажир не унялся, он попытался полезть в драку, но был остановлен мужчинами, ехавшими в этой маршрутке.

По словам очевидцев, водителю пробило голову, было сильное кровотечение. Пришлось вызывать скорую.

Теги  •  #бутылка #водитель #маршрутка #пассажир #пьяный #скорая помощь

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Комментарии
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Анна Мишина  •  26 июня 2017, 10:31

Какое безобразие. Неужели пассажиры-мужчины не могли усмирить это чудовище и вовремя предотвратить конфликт.

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