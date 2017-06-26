В Омске пьяный пассажир маршрутки ударил водителя по голове бутылкой водки

Вчера, 25 июня, на остановке 19-я Рабочая пьяный пассажир маршрутки № 903 устроил дебош. Об этом пишут очевидцы в паблике "Омск Live".

По словам пассажиров, сначала нетрезвый мужчина начал требовать у водителя сдачу с оплаты за проезд. Деньги он получил, но на этом не успокоился и решил ударить водителя с размаху по голове пакетом, в котором находилась бутылка водки.

Осколки от бутылки разлетелись по всему салону, перепугав пассажиров, среди которых находились дети. Отметим, что даже после акта агрессии пьяный пассажир не унялся, он попытался полезть в драку, но был остановлен мужчинами, ехавшими в этой маршрутке.

По словам очевидцев, водителю пробило голову, было сильное кровотечение. Пришлось вызывать скорую.