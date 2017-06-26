В Омске будут судить преступную группу, поставлявшую краснокнижных птиц на Ближний Восток

Балабанов и кречетов вывозили через Казахстан. Оттуда птиц доставляли на Ближний Восток. От продажи контрабандисты выручили $500 тыс.

В Омске будут судить четырёх граждан Казахстана и одного россиянина. Их обвиняют в контрабанде 13 кречетов и балабанов, занесённых в Красную книгу России. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Следствие полагает, что на продаже птиц на Ближний Восток ОПГ заработала более $500 тыс.

Преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УФСБ и таможни. Двое участников ОПГ заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, заявили ходатайства о рассмотрении дел в особом порядке. Уголовные дела направлены в Исилькульский городской суд Омской области.