Инста-выпускной: как омские одиннадцатиклассники прощались со школой

Школьная жизнь для омских одиннадцатиклассников закончилась. К своему первому важному событию многие готовились с особым трепетом, чтобы предстать во всей красе. Девушки шили платья, плели причёски, подбирали туфельки и кавалеров. Юных парочек школьников на выпускном балу, организованном для них на Иртышской набережной, было предостаточно. Надеемся, что во взрослую жизнь они войдут рука об руку.
Выпускники-2017 долго будут вспоминать 23 июня, отсматривая гигабайты фото и видео, делясь ими в соцсетях и лайкая фото их школьных друзей. "Омск здесь" заглянул в инстаграмы вчерашних школьников, чтобы показать всему Омску, как это было.
В Омске охрану общественного порядка в период проведения выпускных вечеров обеспечивали 1500 сотрудников полиции. #омск #омскаяполиция #полиция #полицейский #полицияроссии #выпускной2017 #выпускной #школа #салют #фейерверк #безопасность #сибирь #омскаяобласть #омскфото #russia #police #russianpolice #omskpolice #omsk #omskfoto #foto #policeman