Инста-выпускной: как омские одиннадцатиклассники прощались со школой

Главное событие уходящего месяца – выпускные вечера прошли во всех омских школах. Как выпускники прощались со школой, смотрите в нашей инста-подборке.

Школьная жизнь для омских одиннадцатиклассников закончилась. К своему первому важному событию многие готовились с особым трепетом, чтобы предстать во всей красе. Девушки шили платья, плели причёски, подбирали туфельки и кавалеров. Юных парочек школьников на выпускном балу, организованном для них на Иртышской набережной, было предостаточно. Надеемся, что во взрослую жизнь они войдут рука об руку.

Выпускники-2017 долго будут вспоминать 23 июня, отсматривая гигабайты фото и видео, делясь ими в соцсетях и лайкая фото их школьных друзей. "Омск здесь" заглянул в инстаграмы вчерашних школьников, чтобы показать всему Омску, как это было.

❤️ Публикация от Anastasia💓 (@a.sss____) Июн 23 2017 в 7:00 PDT

Публикация от Vlada🐬 (@vlada_cherry6) Июн 23 2017 в 9:17 PDT

Выпускной и я в красивом платьеце ☺🎀 #выпуск2017#прощайшкола#какэтобылодавно#Russia#Omsk 👑 🎀 💋 Публикация от Marusia (@l_marusia) Июн 23 2017 в 6:56 PDT

Лучшийлучшийлучший день🔝❤️ (и фото по мере поступления) Публикация от Zhirko_Ekaterina💋 (@zhirko_ekaterina) Июн 23 2017 в 5:51 PDT

#выпускной#11а#гудбай#братюни#омск#siberia#russia Публикация от Мастерство😌👑 (@husosiamba) Июн 23 2017 в 9:59 PDT

Малышня теперь совсем не малышня🙈 Умницы и красавицы ☺️ Публикация от @u.sabina.k Июн 23 2017 в 6:05 PDT

#выпуск2017 #школа72#омск Публикация от 🎀🌸Diana🌸🎀 (@di_117) Июн 23 2017 в 1:35 PDT

#оскар110#выпуск2017 Публикация от 🎀✨🦄N A S T Y A🌸🌈 (@sidorova666) Июн 23 2017 в 12:07 PDT

#выпуск2017омск Публикация от D A R I A (@1dariaaaa) Июн 23 2017 в 9:11 PDT

#Омск#выпуск2017#будущееомска Публикация от A n zh e l i k a N o sk o v a (@an_18_omsk) Июн 23 2017 в 9:07 PDT

Мой выпускной!#выпуск2017👑 Публикация от @d_irishaa Июн 23 2017 в 4:57 PDT

Публикация от PolinaZaidova (@pzaydova) Июн 23 2017 в 3:17 PDT

Публикация от Полина 💜 (@polina997) Июн 23 2017 в 11:20 PDT

Публикация от Sofia • 索菲娅 • Fei (@feisuoo) Июн 23 2017 в 10:24 PDT

Выпускной ты в красивом платичке 💙🎉 #ВЫПУСК2017 🎆 Публикация от ⚜️ Anastasia ⚜️ (@staceeele) Июн 23 2017 в 10:36 PDT

#будущееомска Публикация от Ivan Danilchenk0 (@ivan_danil4enk0) Июн 23 2017 в 10:58 PDT

#будущееОмска #выпуск2017Омск #я❤️Омск Публикация от just a girl (@terpsichore_spleen) Июн 23 2017 в 9:14 PDT

#выпускникдесяточки Публикация от Maksim (@supreme_hck) Июн 23 2017 в 11:32 PDT