Инста-выпускной: как омские одиннадцатиклассники прощались со школой
Общество  •  24 июня 2017, 12:17, последнее обновление 24 июня 2017, 15:03  •  печать

Инста-выпускной: как омские одиннадцатиклассники прощались со школой

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Главное событие уходящего месяца – выпускные вечера прошли во всех омских школах. Как выпускники прощались со школой, смотрите в нашей инста-подборке.

Школьная жизнь для омских одиннадцатиклассников закончилась. К своему первому важному событию многие готовились с особым трепетом, чтобы предстать во всей красе. Девушки шили платья, плели причёски, подбирали туфельки и кавалеров. Юных парочек школьников на выпускном балу, организованном для них на Иртышской набережной, было предостаточно. Надеемся, что во взрослую жизнь они войдут рука об руку.

Выпускники-2017 долго будут вспоминать 23 июня, отсматривая гигабайты фото и видео, делясь ими в соцсетях и лайкая фото их школьных друзей. "Омск здесь" заглянул в инстаграмы вчерашних школьников, чтобы показать всему Омску, как это было.

 

❤️

Публикация от Anastasia💓 (@a.sss____)

 

Лучшийлучшийлучший день🔝❤️ (и фото по мере поступления)

Публикация от Zhirko_Ekaterina💋 (@zhirko_ekaterina)

 

#выпускной#11а#гудбай#братюни#омск#siberia#russia

Публикация от Мастерство😌👑 (@husosiamba)

 

Малышня теперь совсем не малышня🙈 Умницы и красавицы ☺️

Публикация от @u.sabina.k  

 

#выпуск2017 #школа72#омск

Публикация от 🎀🌸Diana🌸🎀 (@di_117)  

 

#оскар110#выпуск2017

Публикация от 🎀✨🦄N A S T Y A🌸🌈 (@sidorova666)

 

#выпуск2017омск

Публикация от D A R I A (@1dariaaaa)

 

#Омск#выпуск2017#будущееомска

Публикация от A n zh e l i k a N o sk o v a (@an_18_omsk)

 

Мой выпускной!#выпуск2017👑

Публикация от @d_irishaa

 

Выпускной ты в красивом платичке 💙🎉 #ВЫПУСК2017 🎆

Публикация от ⚜️ Anastasia ⚜️ (@staceeele)  

 

#будущееомска

Публикация от Ivan Danilchenk0 (@ivan_danil4enk0)

 

#будущееОмска #выпуск2017Омск #я❤️Омск

Публикация от just a girl (@terpsichore_spleen)

 

#выпускникдесяточки

Публикация от Maksim (@supreme_hck)

 

Теги  •  #видео #выпускной #выпускной бал #обзор #соцсети #фото #школа

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