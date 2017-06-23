В Нефтяниках и центре Омска появились новые светофоры
Общество  •  23 июня 2017, 17:51, последнее обновление 23 июня 2017, 17:55  •  печать

В Нефтяниках и центре Омска появились новые светофоры

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Объекты установлены в местах с оживлённым пешеходным и автомобильным трафиком.

Новые светофоры появились на проспекте Королёва, у остановки общественного транспорта "Поликлиника № 4", и на перекрёстке улиц Куйбышева и Лермонтова. Оба объекта включены в рабочем режиме сегодня, 23 июня. Светофоры оборудованы отдельной пешеходной фазой, которая разграничивает транспортный и пешеходный потоки.

Специалистами департамента транспорта будет проведено обследование дорожных условий на указанных участках с целью оценки эффективности применённых длительностей циклов и фаз. В случае необходимости в работу светофоров будут внесены дополнительные изменения, - прокомментировал директор департамента транспорта города Алексей Мартыненко.

Добавим, что всего в текущем году в Омске установлено пять светофорных объектов.

Теги  •  #Алексей Мартыненко #департамент транспорта #дороги #светофор

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