В Нефтяниках и центре Омска появились новые светофоры

Объекты установлены в местах с оживлённым пешеходным и автомобильным трафиком.

Новые светофоры появились на проспекте Королёва, у остановки общественного транспорта "Поликлиника № 4", и на перекрёстке улиц Куйбышева и Лермонтова. Оба объекта включены в рабочем режиме сегодня, 23 июня. Светофоры оборудованы отдельной пешеходной фазой, которая разграничивает транспортный и пешеходный потоки.

Специалистами департамента транспорта будет проведено обследование дорожных условий на указанных участках с целью оценки эффективности применённых длительностей циклов и фаз. В случае необходимости в работу светофоров будут внесены дополнительные изменения, - прокомментировал директор департамента транспорта города Алексей Мартыненко.

Добавим, что всего в текущем году в Омске установлено пять светофорных объектов.