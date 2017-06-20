Дорожная разметка появится ещё на 120 омских улицах

В Омске начали работы по второму муниципальному контракту, в который вошли более 120 улиц, дорог и участков. На проезжую часть будут наносить разметку с помощью дорожной эмали с применением световозвращающих стеклошариков. Подрядчиком второго контракта стала организация ООО "Дорожно-покрасочное строительство" из города Ревда Свердловской области.

В департаменте транспорта мэрии рассказали, что работы по нанесению разметки будут выполняться в четыре этапа. Первый из них пройдёт с 17 по 30 июня, второй - с 1 по 31 июля. Третий этап продлится с 1 по 31 августа, а четвёртый - с 1 по 30 сентября.

На сегодняшний день зебры появились на улицах Шебалдина, Богдана Хмельницкого, Кирова и на Космическом проспекте. Ранее по первому муниципальному контракту уже была нанесена разметка на 86 объектах: на улицах Ленина, Интернациональной, Гагарина, Масленникова, Красный Путь, Маршала Жукова, 70 лет Октября, Енисейской, 10 лет Октября, Дианова, Герцена, Лукашевича, на Иртышской набережной и Соборной площади.