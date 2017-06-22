К осени в Омске отремонтируют ещё две дороги
Общество  •  22 июня 2017, 15:51  •  печать

К осени в Омске отремонтируют ещё две дороги

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В список городских магистралей, где в течение этого лета заменят асфальтобетонное покрытие, вошли ещё два объекта.

В Омске сверх плана отремонтируют две дороги - проспект Мира (участок между улицами Доковской и Полевой) и улицу 3-ю Транспортную (от улицы 1-й Индустриальной до улицы Панфилова). Все работы должны завершиться до 1 сентября.

Торги по поиску подрядчиков объявило бюджетное учреждение города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства". В условиях контракта прописан гарантийный срок эксплуатации нового покрытия - четыре года. На обновление двух объектов выделяется около 60 млн руб. Средства удалось сэкономить при проведении торгов по 31 дороге, ремонтируемой в рамках программы "Безопасные и качественные дороги Омской агломерации".

Теги  •  #дороги #проспект Мира #ремонт #улица 3-я Транспортная

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