К осени в Омске отремонтируют ещё две дороги

В список городских магистралей, где в течение этого лета заменят асфальтобетонное покрытие, вошли ещё два объекта.

В Омске сверх плана отремонтируют две дороги - проспект Мира (участок между улицами Доковской и Полевой) и улицу 3-ю Транспортную (от улицы 1-й Индустриальной до улицы Панфилова). Все работы должны завершиться до 1 сентября.

Торги по поиску подрядчиков объявило бюджетное учреждение города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства". В условиях контракта прописан гарантийный срок эксплуатации нового покрытия - четыре года. На обновление двух объектов выделяется около 60 млн руб. Средства удалось сэкономить при проведении торгов по 31 дороге, ремонтируемой в рамках программы "Безопасные и качественные дороги Омской агломерации".