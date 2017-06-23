Сергей Фролов: Омичей заранее предупредили о застройке "Зелёного острова"

На сегодняшнем заседании совета при мэре по стратегическому развитию эколог Сергей Костарев поднял вопрос о застройке парка "Зелёный остров". Возмущение активиста вызвало то, что такой важный вопрос решается без участия горожан.

Сейчас в городе всё сносится только по решение специальной комиссии, - ответил вице-мэр, директор департамента городского хозяйства мэрии Сергей Фролов. - Когда проводили субботник, на который приехали люди со всего города, мы публично объявили, что мы вычищаем территорию, чтобы со временем там поставить стадион.

Спортивная площадка стоимостью 14 млн руб. возводится в рамках социальной программы ПАО "Газпромнефть". Под застройку вырубается около 70 деревьев, взамен которых подрядчик обязан в рамках компенсационного озеленения высадить в три раза больше саженцев.