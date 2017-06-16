В парке на "Зелёном острове" построят стадион за 14 млн рублей

В парке культуры и отдыха "Зелёный остров" появится новый стадион с беговыми дорожками, футбольным полем, баскетбольной площадкой и комплексом для сдачи норм ГТО.

На сегодняшней пресс-конференции директор департамента по делам молодёжи, физкультуры и спорта администрации города Михаил Расин рассказал о том, что в парке культуры и отдыха "Зелёный остров" появится новый стадион. Примерная стоимость строительства сооружения - 14 млн рублей. Стадион будет оборудован футбольным полем, беговыми дорожками, баскетбольной площадкой, трибунами и комплексом для сдачи норм ГТО.

Мы превращаем "Зелёный остров" в территорию культуры и спорта, - сказал Расин. - Такой она была задумана изначально.

Под строительство стадиона уже вырубили ивы, которые были признаны комиссией аварийными. Место для будущего спортивного сооружения, возводимого на внебюджетные средства, выбиралось с учётом подъёма воды. "Мы не можем такое новое дорогостоящее сооружение подвергать опасности подтопления", - констатировал глава Депспорта.

"Срез пня может быть здоровым, но дерево будет иметь признаки аварийности, - рассказала начальник отдела зелёного строительства департамента городского хозяйства Оксана Корниенко. - В ближайшее время на "Зелёном острове" будут высажены 40 деревьев".

Ожидается, что новый стадион будет открыт ко Дню города. Объект собираются возвести за полтора месяца.