Благоустройство омских дворов начнётся в середине августа

В мэрии определили сроки, в которые начнётся работа по улучшению городской среды.

На сегодняшнем заседании совета при мэре по стратегическому развитию вице-мэр Сергей Фролов доложил о начале реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Рассчитанный на пять лет проект предполагает благоустройство дворов городских многоэтажек.

На данный момент подготовлены дизайн-проекты и сметы на благоустройство 186 дворов, проводится их инвентаризация - собирается информация об освещении, состоянии тротуаров, озеленении и др. Начать благоустроительные работы планируется не ранее 10-15 августа.

На реализацию проекта в этом году выделено 105 млн руб. Сергей Фролов констатировал, что Омск получил меньше средств, чем другие города-миллионники и областные центры. "Мы, несомненно, будем работать над тем, чтобы в будущем финансирование было увеличено", - заявил вице-мэр.

Добавим, что на рассмотрении в мэрии находятся ещё около 700 заявок от омичей, и эти дворы будут благоустроены в последующие годы.