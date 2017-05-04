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В Омской области распределили 450 млн рублей на благоустройство
Общество  •   4 мая 2017, 17:49, последнее обновление 4 мая 2017, 17:51  •  печать

В Омской области распределили 450 млн рублей на благоустройство

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Господдержку получат 46 населённых пунктов Омской области на благоустройство дворов и общественных пространств.

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области подвело итоги конкурса по распределению средств субсидии в 450 млн рублей на благоустройство. Заявки подали 46 муниципалитетов. Больше всех средств получит Омск - 150 млн рублей. 50 млн рублей распределено между девятью муниципальными образованиями Омского района. По 20 млн рублей получат Исилькуль, Калачинск и Тара.

Напомним, что на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Омской области из федерального бюджета было выделено 354,8 млн рублей, из областного - 94,3 млн рублей. Деньги будут направлены на ремонт дворовых проездов, восстановление асфальтового покрытия, установку освещения, лавочек и урн, на благоустройство общественных пространств и ремонт автомобильных дорог.

В муниципалитетах сейчас рассматриваются заявки от местных жителей. До 25 мая должны быть приняты местные программы формирования комфортной городской среды.

Теги  •  #благоустройство #министерство строительства

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