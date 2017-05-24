Омский Минстрой сделал интерактивную карту благоустройства дворов
Общество  •  24 мая 2017, 12:51  •  печать

Омский Минстрой сделал интерактивную карту благоустройства дворов

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Омичи смогут узнавать информацию о ремонте дорог во дворах благодаря новой интерактивной карте.

Специалисты Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области разработали интерактивную карту дворов, которые планируют благоустроить в 2017 году. Ремонт дворовых проездов пройдёт в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

В настоящее время на схеме указаны 186 объектов, которые собираются отремонтировать этим летом. Почти 50 из них находятся в Центральном округе, около 40 - в Октябрьском, и примерно по 30 дворов - в Ленинском, Советском и Кировском округах.

На карте будет размещена информация о ходе работ на каждом объекте. В дальнейшем список адресов благоустройства планируют расширить, включив в него областные дворы.

Теги  •  #благоустройство #интернет #министерство строительства

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