Омские дороги ремонтируют с опережением сроков

По данным департамента городского хозяйства мэрии, накануне дорожники завершили укладку первого слоя асфальта на улицах Гашека, Энтузиастов и на Сибирском проспекте. Второй слой асфальта укладывается на улицах Заозёрной и Олега Кошевого. Кроме того, продолжается фрезерование дорожного полотна на круговой развязке и подходах к Ленинградскому мосту, на улицах Нефтезаводской, 22-го Партсъезда и других участках.

В ближайшие дни ожидаем досрочного завершения работ сразу на нескольких улицах. Хотел бы обратиться к омичам с благодарностью за то, что они терпят неизбежные неудобства при передвижении по городу. Однако надо отдать должное и подрядчикам: примерно три четверти физического объёма работ они выполняют в вечернее и ночное время, - цитирует мэра Омска Вячеслава Двораковского пресс-служба горадминистрации.

В текущем году в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" ремонтируется 32 объекта. На эти цели выделено около миллиарда рублей.