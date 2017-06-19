Ремонтные работы на метромосту планируют начать в четверг
Общество  •  19 июня 2017, 15:01, последнее обновление 19 июня 2017, 15:42  •  печать

Ремонтные работы на метромосту планируют начать в четверг

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ООО "Стройсервис" 22 июня приступит к фрезерованию дорожного покрытия.

Чуть менее месяца назад был объявлен победитель конкурса на ремонт дорожного покрытия моста имени 60-летия Победы. Им стало ООО "Стройсервис" Якова Вагнера. Работы на одном из главных транспортных объектов города должны были начаться на прошлой неделе. Однако ни строителей, ни дорожной техники на метромосту до сих пор нет. ИА "Омск Здесь" выяснил, когда подрядчик планирует приступить к ремонту дороги.

- В четверг зайдём, начнём фрезерование дорожного покрытия, - отметил глава компании "Стройсервис" Яков Вагнер.

По словам строителя, пока ещё открыт вопрос с перекрытием полос на метромосту.

- Скорее всего, движение здесь будет перекрываться частично, иначе возникнут трудности с движением, - добавил Яков Вагнер.

Теги  •  #метромост #СтройСервис

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Комментарии
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Иван Яковлев  •  19 июня 2017, 16:23

Ради ремонтных работ можно потерпеть не комфортную ситуацию. Считаю, в этом нет ни чего плохого.

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