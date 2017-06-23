В Омске на автомобильной парковке установили детские качели
Общество  •  23 июня 2017, 07:43, последнее обновление 23 июня 2017, 09:36  •  печать

В Омске на автомобильной парковке установили детские качели

Автор:

На детской площадке на улице Арнольда Нейбута маленькие омичи играют рядом с автомобилями.

В социальных сетях опубликовано фото новой детской площадки на улице Арнольда Нейбута. Песочница и горка оказались установлены в правильных местах, но качели почему-то оказались на территории для парковки автомобилей. Дети играют в считанных метрах от оставленных транспортных средств.

В комментариях омичи высказывают предположения о том, что парковку могли обустроить на территории детской площадки или же дети сами перенесли качели поближе к автомобилям.

 

 

Теги  •  #качели #парковка

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Таисия Петрова  •  23 июня 2017, 09:26

Да скорее всего дети перенесли качели на асфальт парковки, странно только куда смотрят их родители, давно бы вернули качели в песок и площадку где безопасно.

Ответить
Виктор Леонов  •  23 июня 2017, 09:03

Это опасное для детей соседство и желательно бы исправить ситуацию, переставить качели подальше от машин.

Ответить
Последние новости
Иномарка насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу на проспекте Мира  •  сегодня, 15:26
Омские Любочка и Степаныч станцуют хип-хоп в День города  •  сегодня, 15:17
Инна Парыгина: Федеральные министерства и регион против перераспределения налогов  •  сегодня, 15:15
Омские росгвардейцы поймали "человека-паука" с деньгами в носке  •  сегодня, 14:43  •   1
Пьяный омич убил дальнобойщика одним ударом в челюсть  •  сегодня, 13:08  •   1
Кино в Омске: танго с трансформерами  •  сегодня, 12:59  •  
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400