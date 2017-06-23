В Омске на автомобильной парковке установили детские качели

В социальных сетях опубликовано фото новой детской площадки на улице Арнольда Нейбута. Песочница и горка оказались установлены в правильных местах, но качели почему-то оказались на территории для парковки автомобилей. Дети играют в считанных метрах от оставленных транспортных средств.
В комментариях омичи высказывают предположения о том, что парковку могли обустроить на территории детской площадки или же дети сами перенесли качели поближе к автомобилям.
Да скорее всего дети перенесли качели на асфальт парковки, странно только куда смотрят их родители, давно бы вернули качели в песок и площадку где безопасно.
Это опасное для детей соседство и желательно бы исправить ситуацию, переставить качели подальше от машин.