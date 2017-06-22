Омичи внесли на повременные проездные 50 тысяч рублей

На транспортные карты с повременным тарифом омичи внесли уже 50 тыс. руб., сообщает администрация города. Всего в Омске продано 226 таких карт. Также в департаменте транспорта назвали наиболее популярные маршруты горожан, которые используют новый вид проездного.

Хочу обратить внимание пассажиров, что данная скидка при пересадке действует в муниципальном пассажирском транспорте и ОАО "ПАТП-2", - заявила директор муниципального предприятия "Пассажирсервис" Наталья Сергина. - Скидку при пересадке за 30 минут даёт только электронный проездной билет "Повременный", его серия 96.

Чаще всего владельцы повременного проездного едут на автобусе № 45 от улицы Арктической до остановки "Госпиталь". От посёлка Большие Поля на автобусе № 34 до улицы 24-я Северная, где осуществляется пересадка для того, чтобы уехать в центр города. От улицы Панфилова омичи едут на трамвае № 2 до ПО "Полёт" или Цирка.

Напомним, что система повременного проездного работает в Омске с 16 июня. Она позволяет горожанам заплатить в муниципальном пассажирском транспорте за первую поездку 21 рубль и 1 рубль в течение получаса за вторую. В администрации города утверждают, что скоро к системе могут подключиться и частные перевозчики.