Покойного омского судью Москаленко защитили московские коллеги

Сегодня, 22 июня, в Верховном суде рассматривалось жалоба Следственного комитета России. Правоохранители добивались отмены решения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), которая в марте сняла с Сергея Москаленко статус обвиняемого. Напомним, в январе с согласия омской ККС на Москаленко завели уголовное дело по подозрению во взяточничестве, а перед смертью судье предъявили обвинение в убийстве предпринимателя Виктора Берга.

Представитель СКР сегодня заявил, что решение ВККС незаконно, так как Москаленко так и не был лишён статуса судьи (его полномочия лишь приостановили). Адвокат Андрей Хабаров, в свою очередь, отметил, что коллегия должна была учесть смерть Москаленко и вовсе не принимать никакого решения. "Всё происходило так, как будто он по каким-то причинам не явился на заседание", - цитирует адвоката портал "Право.ру".

В конечном итоге жалоба СКР была отклонена, а решение Высшей квалифколлегии судей оставлено в силе.

Судья Куйбышевского райсуда Сергей Москаленко был найден мёртвым 14 января на территории парка 300-летия Омска. По версии следователей, он покончил жизнь самоубийством. Бывшего директора ООО "ОмСтрой-2001" Виктора Берга застрелили в октябре 2015 года. Предприниматель обвинялся в хищении у дольщиков 103 млн руб., и его дело должен был рассматривать Москаленко. По данным следователей, Берг передал судье 8 млн руб. за обещание вернуть дело в прокуратуру.