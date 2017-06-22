В омском парке остановили опасный аттракцион

Директор МП Омска "Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич прокомментировал замечания отдыхающих здесь омичей, которые обнаружили незакреплённый механизм на колесе обозрения. Напомним, в эти выходные в паблике "Аварийный Омск" появилось фото с колеса обозрения в главном городском парке. Омич, решивший совершить "воздушную экскурсию", сфотографировал металлическую конструкцию колеса, плохо закреплённую болтом. Снимок был сделан на высоте, когда колесо поднялось в воздух.

- Я сразу увидел в интернете информацию. Нам не важно, закручен он или нет. Когда поступают такого рода сообщения, есть алгоритм действий, и он одинаковый для всех: аттракцион останавливают на целый день и делают осмотр, - сообщил Константин Лукашевич. - Докладной запиской мне сообщили, что все болты на месте, закручены. Бригада была направлена сразу, они осмотрели аттракцион, специалисты просмотрели конструкцию, все соединения. Многие в комментариях к сообщению, видимо, специалисты. Сейчас всё проверено и проконтролировано, и пугающего там ничего нет.