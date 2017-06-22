В омском парке остановили опасный аттракцион
Общество  •  22 июня 2017, 14:04, последнее обновление 22 июня 2017, 14:16  •  печать

В омском парке остановили опасный аттракцион

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Чтобы проверить сообщения омичей о якобы сломанном аттракционе в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, колесо обозрения пришлось остановить на целый день.

Директор МП Омска "Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич прокомментировал замечания отдыхающих здесь омичей, которые обнаружили незакреплённый механизм на колесе обозрения. Напомним, в эти выходные в паблике "Аварийный Омск" появилось фото с колеса обозрения в главном городском парке. Омич, решивший совершить "воздушную экскурсию", сфотографировал металлическую конструкцию колеса, плохо закреплённую болтом. Снимок был сделан на высоте, когда колесо поднялось в воздух.

- Я сразу увидел в интернете информацию. Нам не важно, закручен он или нет. Когда поступают такого рода сообщения, есть алгоритм действий, и он одинаковый для всех: аттракцион останавливают на целый день и делают осмотр, - сообщил Константин Лукашевич. - Докладной запиской мне сообщили, что все болты на месте, закручены. Бригада была направлена сразу, они осмотрели аттракцион, специалисты просмотрели конструкцию, все соединения. Многие в комментариях к сообщению, видимо, специалисты. Сейчас всё проверено и проконтролировано, и пугающего там ничего нет.

Теги  •  #дефект #колесо обозрения #парк 30-летия ВЛКСМ

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Комментарии
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Таня Шапран  •  22 июня 2017, 15:09

Нет ничего пугающего? Ага, показалось людям, наверное. Понятно, что никто не признает неисправности аттракциона.

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Иван Грегин  •  22 июня 2017, 15:16

А сейчас уже не проверить, правда ли была неисправность или это дилетант написал. Главное, чтобы аттракцион был исправен.00

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