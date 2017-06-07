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Мэрия планирует отремонтировать 190 тротуаров
Общество  •   7 июня 2017, 11:00  •  печать

Мэрия планирует отремонтировать 190 тротуаров

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В Омске за счёт муниципалитета приведут в порядок пешеходные дорожки.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский поручил Управлению дорожного хозяйства и благоустройства отремонтировать 190 городских тротуаров и пешеходных дорожек. Ремонт будет происходить за счёт муниципальных средств.

- Тротуары, пешеходные дорожки, межквартальные проезды - важная составляющая комфортной городской среды, - прокомментировал директор УДХиБ Владимир Казимиров. - В нынешнем году на эти цели из бюджета города дополнительно выделено 50 миллионов рублей.

Также планируется ремонт 102 межквартальных проездов. К настоящему времени готовы только 45 из них.

Теги  •  #дороги #мэрия #ремонт #тротуар

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