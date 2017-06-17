Омичи в соцсетях сообщают об опасном аттракционе в городском парке

В паблике "Аварийный Омск" появилось фото с колеса обозрения в городском парке 30-летия ВЛКСМ. Омич, решивший совершить "воздушную экскурсию", сфотографировал металлическую конструкцию колеса, плохо закреплённую болтом. Снимок был сделан на высоте, когда колесо поднялось в воздух.

Комментаторы по-разному отреагировали на фото. Кто-то посчитал, что так быть и должно, а другие поругали очевидца, заявляя: колесо необходимо было сразу же остановить.

- Гайка (конкретно здесь) нужна, чтобы болт не выпал совсем из соединения. Гайка накручена и каким-то образом зафиксирована (резьбовой герметик/шплинт, что-нибудь ещё), больше от нее ничего не требуется, - выражают своё экспертное мнение пользователи.