Омичи в соцсетях сообщают об опасном аттракционе в городском парке
Общество  •  17 июня 2017, 11:24, последнее обновление 17 июня 2017, 11:51  •  печать

Омичи в соцсетях сообщают об опасном аттракционе в городском парке

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Отдыхающие заметили незакреплённый механизм на колесе обозрения в парке 30-летия ВЛКСМ.

В паблике "Аварийный Омск" появилось фото с колеса обозрения в городском парке 30-летия ВЛКСМ. Омич, решивший совершить "воздушную экскурсию", сфотографировал металлическую конструкцию колеса, плохо закреплённую болтом. Снимок был сделан на высоте, когда колесо поднялось в воздух.

Комментаторы по-разному отреагировали на фото. Кто-то посчитал, что так быть и должно, а другие поругали очевидца, заявляя: колесо необходимо было сразу же остановить.

 

- Гайка (конкретно здесь) нужна, чтобы болт не выпал совсем из соединения. Гайка накручена и каким-то образом зафиксирована (резьбовой герметик/шплинт, что-нибудь ещё), больше от нее ничего не требуется, - выражают своё экспертное мнение пользователи.

Теги  •  #колесо обозрения #парк 30-летия ВЛКСМ #экскурсия

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