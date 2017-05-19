В парках Омска появятся новые экстремальные аттракционы

Об изменениях, происходящих накануне старта летнего сезона, рассказали сегодня руководители парков.

В этом году заметно обновятся аттракционы. Так, уже с сегодняшнего дня в парке имени 30-лет ВЛКСМ открылась башня свободного падения. Здесь же появятся светодиодные лампы вдоль пешеходных аллей, площадка для воркаута и необычный фонтан. Последний откроется к осени и будет сделан из фонаря, демонтированного во время обновления сквера имени Дзержинского и Любинского проспекта. Также в этом году начнётся реновация паркового озера, которое должно превратиться в ещё одно место для рыбалки или спокойного отдыха омичей.

Башня свободного падения

В саду "Сибирь", расположенном в Амурском посёлке, в этом сезоне появится самый высокий аттракцион в городе - шестиметровая горка. Ожидается, что она и ещё пять каруселей будут открыты к июлю.

Добавим, что официально новый сезон в парках Омска стартует 1 июня.