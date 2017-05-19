В парках Омска появятся новые экстремальные аттракционы
Общество  •  19 мая 2017, 16:49, последнее обновление 19 мая 2017, 16:57  •  печать

В парках Омска появятся новые экстремальные аттракционы

Автор:

К лету в городских зонах отдыха начнут работать шестиметровая горка и башня свободного падения.

Об изменениях, происходящих накануне старта летнего сезона, рассказали сегодня руководители парков.

В этом году заметно обновятся аттракционы. Так, уже с сегодняшнего дня в парке имени 30-лет ВЛКСМ открылась башня свободного падения. Здесь же появятся светодиодные лампы вдоль пешеходных аллей, площадка для воркаута и необычный фонтан. Последний откроется к осени и будет сделан из фонаря, демонтированного во время обновления сквера имени Дзержинского и Любинского проспекта. Также в этом году начнётся реновация паркового озера, которое должно превратиться в ещё одно место для рыбалки или спокойного отдыха омичей.

Башня свободного падения

В саду "Сибирь", расположенном в Амурском посёлке, в этом сезоне появится самый высокий аттракцион в городе - шестиметровая горка. Ожидается, что она и ещё пять каруселей будут открыты к июлю.

Добавим, что официально новый сезон в парках Омска стартует 1 июня.

Теги  •  #аттракцион #парк 30-летия ВЛКСМ #сад Сибирь

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Ада С  •  19 мая 2017, 17:35

А почему ничего не сказано о мерах безопасности и как эти аттракционы со стороны государства будут проверяться на пригодность? Ведь они ж небезопасны, особенно, для детей.

Ответить
Последние новости
СК завёл уголовное дело по факту пропажи омички с корпоратива  •  сегодня, 17:58  •   2  •  
Соседи по даче украли у омича стройматериалы  •  сегодня, 17:49
Кино в Омске: ужас в перьях  •  сегодня, 16:57  •   1  •  
Омские паралимпийцы-бегуны стали чемпионами мира  •  сегодня, 16:31
Омская компания "Берег" заплатит миллион рублей за дачу взятки  •  сегодня, 16:22
В Омске пьяный мужчина избил приехавшего к нему на помощь медика  •  сегодня, 15:56  •   1
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400