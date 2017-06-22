Омичей за купание на пляже могут оштрафовать на 300 рублей
Общество  •  22 июня 2017, 11:17, последнее обновление 22 июня 2017, 12:20  •  печать

Омичей за купание на пляже могут оштрафовать на 300 рублей

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Горожанам грозят штрафом в 300 рублей за купание в несанкционированных местах, в число которых входят и пока ещё закрытые пляжи.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации Омска с начала июня проводят объезды опасных мест береговой линии Иртыша и Оми, сообщает пресс-служба администрации города. В черте города выявлено 21 место стихийного отдыха омичей у воды, где велика вероятность возникновения происшествий.

Омичам напоминают, что за купание вне пляжей, где приняты необходимые меры безопасности, согласно 52-й статье административного кодекса Омской области, может грозить штраф в 300 рублей. Спасатели не рекомендуют купаться в Иртыше, поскольку вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщает, что в городе планируется открытие пяти пляжей: Центрального I и Центрального II, Кировского, Первомайского и Советского. В настоящее время территории пляжей освобождаются от подтопления. Центру гигиены и эпидемиологии в Омской области выдано предписание на отбор и исследование речной воды, питьевой воды в фонтанчиках, а также песка в границах пляжей по санитарно-химическим, вирусологическим, паразитологическим и микробиологическим показателям. Также в надзорном ведомстве отметили, что окружные администрации в Роспотребнадзор для получения санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в целях купания, занятия спортом и отдыха населения в 2017 году не обращались.

Теги  •  #пляж #Роспотребнадзор

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Комментарии
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Влад Никитин  •  22 июня 2017, 13:06

Многие люди не осознают опасности купания в неположенных для этого местах, а 300 рублей слишком мало, чтобы "помочь" им понять это.

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