В Омске досрочно завершили ремонт Волгоградской улицы

Дорожники уложили второй слой асфальта на улице Волгоградской. Теперь ремонт ещё одной дороги завершён.

В Омске на очередной улице города досрочно завершились работы по укладке асфальта. Теперь ключевая магистраль Кировского округа - улица Волгоградская - полностью приведена в порядок: на ней уложен второй слой асфальта.

Это был один из самых крупных дорожных объектов, ремонт на которых запланирован в текущем году. Площадь дороги составила более 62 тыс. квадратных метров.

Отметим, что в настоящее время продолжается ремонт на других городских магистралях. На улице Берёзовой уложили асфальт на площади 10 тыс. квадратных метров. На улице 2-й Солнечной подрядчики приступили к укладке второго слоя асфальта. На 6-й Станционной за ночь уложили 40 % первого слоя асфальта, на улице Энтузиастов продолжается фрезерование, уже началась укладка асфальта.