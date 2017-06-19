В Омске на теплоходе произошёл пожар
Происшествия  •  19 июня 2017, 07:39, последнее обновление 19 июня 2017, 10:56  •  печать

В Омске на теплоходе произошёл пожар

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На реке Иртыш загорелся прогулочный теплоход "Москва-45".

В социальных сетях обсуждают произошедший накануне пожар на прогулочном теплоходе "Москва-45". Благодаря грамотным действиям экипажа судна возгорание было ликвидировано и трагедии удалось избежать. Никто из находившихся на борту не пострадал. Как сообщают очевидцы, после тушения пожара прогулка была продолжена.

В комментариях омичи рассуждают о том, что старые омские теплоходы давно нуждаются в замене. Ожидается, что "Москва-45", на борту которого произошёл пожар, в ближайшее время отправится в ремонт. Остальные суда продолжат работу.

 

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что сообщение о произошедшем на теплоходе возгорании не поступало. В диспетчерской "Омского речного порта" рассказали, что были проблемы с одним из двигателей и сейчас теплоход отправлен на ремонт.

Теги  •  #видео #пожар #теплоход

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Комментарии
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Александр Божежар  •  19 июня 2017, 09:33

Да преувеличили сильно, скорее всего мелочь какая то задымилась, а шума подняли как будто пожар, но разумеется это не отменяет того что надо судно нормально инспектировать, обслуживать и своевременно все неполадки устранять.

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Виктор Леонов  •  19 июня 2017, 09:05

Возможно, проводка старая подвела, непригодная для сегодняшней бытовой техники. Но ведь ее заменить не проблема.

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