В Омске на теплоходе произошёл пожар

В социальных сетях обсуждают произошедший накануне пожар на прогулочном теплоходе "Москва-45". Благодаря грамотным действиям экипажа судна возгорание было ликвидировано и трагедии удалось избежать. Никто из находившихся на борту не пострадал. Как сообщают очевидцы, после тушения пожара прогулка была продолжена.

В комментариях омичи рассуждают о том, что старые омские теплоходы давно нуждаются в замене. Ожидается, что "Москва-45", на борту которого произошёл пожар, в ближайшее время отправится в ремонт. Остальные суда продолжат работу.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что сообщение о произошедшем на теплоходе возгорании не поступало. В диспетчерской "Омского речного порта" рассказали, что были проблемы с одним из двигателей и сейчас теплоход отправлен на ремонт.