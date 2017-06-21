В Омске пожарные два часа тушили квартиру, подожжённую неизвестными

Вчера, 20 июня, около 23:22 в Главное управление по МЧС по Омской области поступило сообщение о пожаре в Советском округе. Оказалось, что в пятиэтажном доме загорелась трёхкомнатная квартира, расположенная на первом этаже, сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия выехали три пожарных автомобиля и 8 человек. Возгорание удалось потушить через 1 час 52 минуты. В результате пожара оказались закопчены все стены к квартире, а также сгорели вещи домашнего обихода.

Причина пожара пока устанавливается. Спасатели предполагают, что квартиру могли поджечь.