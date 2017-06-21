В Омске пожарные два часа тушили квартиру, подожжённую неизвестными
Происшествия  •  21 июня 2017, 10:44, последнее обновление 21 июня 2017, 10:45  •  печать

В Омске пожарные два часа тушили квартиру, подожжённую неизвестными

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Накануне вечером в Советском округе загорелась трёхкомнатная квартира. Спасатели предположили, что жильё кто-то поджёг.

Вчера, 20 июня, около 23:22 в Главное управление по МЧС по Омской области поступило сообщение о пожаре в Советском округе. Оказалось, что в пятиэтажном доме загорелась трёхкомнатная квартира, расположенная на первом этаже, сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия выехали три пожарных автомобиля и 8 человек. Возгорание удалось потушить через 1 час 52 минуты. В результате пожара оказались закопчены все стены к квартире, а также сгорели вещи домашнего обихода.

Причина пожара пока устанавливается. Спасатели предполагают, что квартиру могли поджечь.

Теги  •  #квартира #МЧС #поджог #пожар

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