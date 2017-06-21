Стали известны подробности поджога квартиры в Советском округе

При вчерашнем пожаре, произошедшем на проспекте Мира, погиб 56-летний владелец квартиры. Появилась информация о том, что пожар стал следствием попытки "замести следы" преступления. Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело.

Сегодня ночью, 21 июня, сотрудники Росгвардии во время патрулирования Нефтяников получили информацию от спасателей об обнаружении 56-летнего мужчины в горящей квартире на проспекте Мира. По пути в больницу владелец жилья скончался.

По полученным данным, к смерти мужчины могли быть причастны его гости, которые скрылись до приезда сотрудников экстренных служб. Выяснив приметы разыскиваемых, группа задержания Росгвардии начала поиски злоумышленников.

Около трёх часов ночи в одном из дворов по проспекту Мира экипаж вневедомственной охраны заметил схожего по описаниям мужчину. 29-летний задержанный был доставлен в полицию.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог квартиры. Её владелец погиб в результате внутренних телесных повреждений и отравления угарным газом.

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего". Ведётся расследование.