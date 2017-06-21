Стали известны подробности поджога квартиры в Советском округе

Сегодня ночью, 21 июня, сотрудники Росгвардии во время патрулирования Нефтяников получили информацию от спасателей об обнаружении 56-летнего мужчины в горящей квартире на проспекте Мира. По пути в больницу владелец жилья скончался.
По полученным данным, к смерти мужчины могли быть причастны его гости, которые скрылись до приезда сотрудников экстренных служб. Выяснив приметы разыскиваемых, группа задержания Росгвардии начала поиски злоумышленников.
Около трёх часов ночи в одном из дворов по проспекту Мира экипаж вневедомственной охраны заметил схожего по описаниям мужчину. 29-летний задержанный был доставлен в полицию.
По предварительным данным, причиной пожара стал поджог квартиры. Её владелец погиб в результате внутренних телесных повреждений и отравления угарным газом.
Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего". Ведётся расследование.