Славян зовут в омский сквер Дружбы народов

В воскресенье, 25 июня, омичей зовут принять участие в празднике "Славянские забавы", который пройдёт в сквере Дружбы народов, сообщает пресс-служба администрации города. Гостям мероприятия будет предложено окунуться в красочный мир русской традиционной культуры. Горожане смогут сфотографироваться в народном костюме, поиграть на музыкальных народных инструментах и испытать себя в стрельбе из лука.

Это народные гуляния, ярмарка ремёсел, молодецкие игры и забавы, хороводы, выступления детских и взрослых творческих коллективов, - рассказал один из организаторов праздника Владимир Бобрикович. - В этот день мы познакомим горожан с новым проектом "Омская игрушка", в рамках которого каждый желающий сможет стать участником мастер-класса по изготовлению игрушки.

Праздник "Славянские забавы" был учреждён в 90-х годах прошлого века для того, чтобы славянские народы помнили свою культуру и многовековую связь друг с другом.