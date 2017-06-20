Из аэропорта Симферополя не могут вылететь более сотни омичей

Рейс Red Wings из Симферополя, который должен был прилететь в Омск рано утром, задержан. У самолёта авиакомпании случились неполадки в тормозной системе.

В аэропорту Симферополя задержан рейс компании Red Wings, который должен был вылететь в Омск ещё в полночь по местному времени. Как сообщает портал "Крыминформ", на 10-16 часов задержан вылет сразу нескольких рейсов этой авиакомпании. Возможная причина - проблемы с тормозными колодками воздушного судна. Вылета ждут более ста омичей.

- Рейс Red Wings, который вчера должен был вылететь в Воронеж, отправился в полёт только сегодня. Поскольку этот же борт должен был выполнять перелёт из Казани, Омска и Москвы, задержка вылета в Воронеж повлекла за собой и существенные задержки остальных рейсов, - сообщил порталу директор по связям с общественностью международного аэропорта Симферополь Игорь Лаптев.

По словам представителя аэропорта, на время ожидания пассажиры размещены в гостиницах.

Добавим, в начале июня в Омске уже задерживался рейс ИН707 Симферополь - Омск. Тогда у самолёта рассыпался тормозной барабан.

Как пояснили ИА "Омск Здесь" в омском аэропорту, на данный момент вылет омичей из столицы Республики Крым запланирован на 18:25 (время омское).