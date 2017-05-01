На ремонт омского метромоста потратят почти 25 миллионов рублей

На сайте госзакупок размещен аукцион по поиску подрядчика на работы по ремонту дорожного покрытия метромоста. В них также включен ремонт дорожной одежды на подходах к самому мосту им. 60-летия Победы. Начальная (максимальная) цена контракта – 24,68 млн руб. Заказчиком выступает КУ Омской области "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений".
Дата проведения аукциона – 19 мая. К работам по замене дорожного покрытия победитель должен преступить после заключения госконтракта, а с их выполнением уложиться в 30-дневный срок. Таким образом, если подрядчика удастся выбрать с первого раза, ремонт начнётся в конце мая.
Добавим, в августе приступят к капитальному ремонту Юбилейного моста. По предварительным прогнозам, работы займут 13 месяцев.