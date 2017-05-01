На ремонт омского метромоста потратят почти 25 миллионов рублей
Общество  •   1 мая 2017, 22:09, последнее обновление 1 мая 2017, 22:14  •  печать

На ремонт омского метромоста потратят почти 25 миллионов рублей

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Подрядчик ремонтных работ, которые городские власти планируют проводить на мосту им. 60-летия Победы, станет известен 19 мая. После заключения госконтракта ему отводится 30 дней на замену всего дорожного покрытия метромоста.

На сайте госзакупок размещен аукцион по поиску подрядчика на работы по ремонту дорожного покрытия метромоста. В них также включен ремонт дорожной одежды на подходах к самому мосту им. 60-летия Победы. Начальная (максимальная) цена контракта – 24,68 млн руб. Заказчиком выступает КУ Омской области "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений".

Дата проведения аукциона – 19 мая. К работам по замене дорожного покрытия победитель должен преступить после заключения госконтракта, а с их выполнением уложиться в 30-дневный срок. Таким образом, если подрядчика удастся выбрать с первого раза, ремонт начнётся в конце мая.

Добавим, в августе приступят к капитальному ремонту Юбилейного моста. По предварительным прогнозам, работы займут 13 месяцев.

Теги  •  #аукцион #дороги #метромост #пробки

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