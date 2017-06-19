Омичи воруют у дорожников щебень
Общество  •  19 июня 2017, 08:45, последнее обновление 19 июня 2017, 11:30  •  печать

Омичи воруют у дорожников щебень

Автор:

Жители города используют дорожный ремонт в городке Нефтяников в личных целях.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён мужчина, загружающий щебень прямо в салон своего автомобиля. Ролик был снят на пересечении улиц Менделеева и Заозёрная, где дорожники сейчас производят ремонт автомобильной магистрали. Предприимчивый мужчина решил использовать казённый щебень в личных целях, поэтому черпаком начал его грузить в собственный автомобиль, не особо стесняясь происходящего.

В комментариях омичи шутят, что таким образом мужчина берёт компенсацию за качество дорог в Омске. Автору ролика рекомендуют ловить на воровстве депутатов, а не местных пенсионеров, действия которых пользователи социальных сетей оправдывают.

 

 

Теги  •  #видео #дороги #кража #щебень

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
СК проверит, почему 3-летняя омичка разбила голову в детском комплексе  •  сегодня, 14:07  •   1
В Омск съехались лучшие мастера реставрационного дела  •  сегодня, 13:25
В омском "Авангарде" не комментируют "слухи" о контракте с Андреем Стасем  •  сегодня, 13:01  •   1
LIVE: "Открытие в СФО Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора"  •  сегодня, 12:28  •    •  Live
Вслед за "Симфопарком" в Омске пройдёт марафон джаза под открытым небом  •  сегодня, 12:19
День молодёжи в Омске: афиша праздничных мероприятий  •  сегодня, 11:44
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400