Омичи воруют у дорожников щебень

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён мужчина, загружающий щебень прямо в салон своего автомобиля. Ролик был снят на пересечении улиц Менделеева и Заозёрная, где дорожники сейчас производят ремонт автомобильной магистрали. Предприимчивый мужчина решил использовать казённый щебень в личных целях, поэтому черпаком начал его грузить в собственный автомобиль, не особо стесняясь происходящего.

В комментариях омичи шутят, что таким образом мужчина берёт компенсацию за качество дорог в Омске. Автору ролика рекомендуют ловить на воровстве депутатов, а не местных пенсионеров, действия которых пользователи социальных сетей оправдывают.