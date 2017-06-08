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Омский Метромост начнут ремонтировать на следующей неделе
Общество  •   8 июня 2017, 13:40, последнее обновление 8 июня 2017, 13:42  •  печать

Омский Метромост начнут ремонтировать на следующей неделе

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Асфальтное покрытие на мосту имени 60-летия Победы в некоторых местах сильно износилось, поэтому его необходимо срочно восстанавливать.

Генеральный директор компании ООО "Стройсервис" Яков Вагнер сообщил, что со следующей недели на омском Метромосту начнутся ремонтные работы. По его словам, в некоторых местах асфальтное покрытие оказалось изношенным вплоть до нижнего слоя, и его необходимо срочно восстанавливать. Дорожник также заверил, что омским автомобилистам ремонтные работы серьёзных неудобств не доставят.

- Там достаточная ширина, мы возьмём только одну треть проезжей части, по оставшейся части дороги проехать будет можно, - заявил Яков Вагнер. - Да и большую часть работ мы будем делать ночью. Только фрезеровка будет проводиться днём. Нужно светлое время, чтобы быть аккуратными и не повредить гидроизоляцию.

Отметим, что ремонт моста обойдётся администрации города почти в 25 млн руб.

Теги  •  #дороги #метромост #ремонт

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