Омский Метромост начнут ремонтировать на следующей неделе

Генеральный директор компании ООО "Стройсервис" Яков Вагнер сообщил, что со следующей недели на омском Метромосту начнутся ремонтные работы. По его словам, в некоторых местах асфальтное покрытие оказалось изношенным вплоть до нижнего слоя, и его необходимо срочно восстанавливать. Дорожник также заверил, что омским автомобилистам ремонтные работы серьёзных неудобств не доставят.

- Там достаточная ширина, мы возьмём только одну треть проезжей части, по оставшейся части дороги проехать будет можно, - заявил Яков Вагнер. - Да и большую часть работ мы будем делать ночью. Только фрезеровка будет проводиться днём. Нужно светлое время, чтобы быть аккуратными и не повредить гидроизоляцию.

Отметим, что ремонт моста обойдётся администрации города почти в 25 млн руб.