Омская стройкомпания заплатит 600 тысяч рублей работнику, упавшему с крана

Советский районный суд Омска взыскал 600 тыс. руб. с ООО "Завод сборного железобетона № 5" в счёт компенсации морального вреда своему работнику. В сентябре прошлого года произошёл несчастный случай. Машинисту автокрана поручили поднять и перевезти металлический гараж. Когда работник начал перемещать гараж к кузову автомобиля, узел крепления поворотного механизма крановой установки разорвался. Гараж упал на край автомобиля, а стрела крана-манипулятора - на крышу металлического гаража.
Крановщика выбросило из сиденья крановой установки. Он упал на землю с высоты трёх метров. Мужчина получил тяжёлую производственную травму.
- В ходе рассмотрения гражданского дела по существу суд пришёл к выводу о том, что основной причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ со стороны ООО "ЗСЖБ № 5", - пояснили в прокуратуре Советского округа, которая принимала участие в рассмотрении гражданского дела.
Добавим, ООО "ЗСЖБ № 5" - компания, входящая в холдинг "Трест железобетон" Олега Золотова.
Все справедливо, если компания не сумела обеспечить для своего работника безопасные условия для работы.