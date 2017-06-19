Омская стройкомпания заплатит 600 тысяч рублей работнику, упавшему с крана

При погрузке металлического гаража в кузов автомобиля, сломался узел крепления поворотного механизма крановой установки. Гараж упал на кузов, а стрела крана-манипулятора - на крышу гаража. Крановщика выбросило из машинной установки. Мужчина получил серьёзные травмы.

Советский районный суд Омска взыскал 600 тыс. руб. с ООО "Завод сборного железобетона № 5" в счёт компенсации морального вреда своему работнику. В сентябре прошлого года произошёл несчастный случай. Машинисту автокрана поручили поднять и перевезти металлический гараж. Когда работник начал перемещать гараж к кузову автомобиля, узел крепления поворотного механизма крановой установки разорвался. Гараж упал на край автомобиля, а стрела крана-манипулятора - на крышу металлического гаража.

Крановщика выбросило из сиденья крановой установки. Он упал на землю с высоты трёх метров. Мужчина получил тяжёлую производственную травму.

- В ходе рассмотрения гражданского дела по существу суд пришёл к выводу о том, что основной причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ со стороны ООО "ЗСЖБ № 5", - пояснили в прокуратуре Советского округа, которая принимала участие в рассмотрении гражданского дела.

Добавим, ООО "ЗСЖБ № 5" - компания, входящая в холдинг "Трест железобетон" Олега Золотова.