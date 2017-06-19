Омским полицейским самим пришлось доставлять в больницу грудного ребёнка, пострадавшего в ДТП
Общество  •  19 июня 2017, 10:48, последнее обновление 19 июня 2017, 11:01  •  печать

Омским полицейским самим пришлось доставлять в больницу грудного ребёнка, пострадавшего в ДТП

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Водитель кареты скорой помощи попал в аварию в тот момент, когда доставлял в больницу месячного ребёнка. Спасателями в этой ситуации стали омские сотрудники госавтоинспекции.

ДТП с участием кареты скорой помощи и двух легковых автомобилей произошло в минувшее воскресенье на ул. 2-я Солнечная. Прибыв на место автоаварии, инспекторы установили, что водитель скорой во время движения не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с KIA, который впоследствии наехал на Hyundai.

В момент ДТП автомобиль медицинской службы доставлял в больницу месячного жителя Колосовского района, нуждавшегося в срочной помощи. Учитывая сложившуюся ситуацию, полицейские приняли решение отвезти ребёнка в больницу самостоятельно.

Пока коллега старшего лейтенанта Павла Иванова остался на месте происшествия, он посадил в патрульную машину маму с грудничком и фельдшера. В кратчайшие сроки полицейский довёз малыша до детской больницы, где ему была оказана помощь.

Теги  •  #ДТП #полиция #скорая помощь

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Комментарии
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Виктор Монин  •  19 июня 2017, 12:06

В данной ситуации полицейские поступили абсолютно правильно. Жизнь и здоровье ребенка важнее любых обстоятельств.

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